女性被告は泣きじゃくっていた。 横浜地裁で開かれた公判の証言台には、被告の夫がいた。弁護側の情状証人として出廷。同時に、被害者でもある。 40代の被告は25年10月の夜、神奈川県内の自宅で同年代の夫に対して刃渡り12センチメートルの包丁を振り回し、左肩に全治2週間の切創を負わせたとして傷害罪に問われていた。当時、被告は酒を飲んでいて、切りつけたこと自体の記憶はない。 2011年に結婚し、約15年となる。子