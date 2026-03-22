【ブライトン（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで21日、左足を痛めていたブライトンの三笘薫がホームのリバプール戦で後半31分から出場し、2試合ぶりに復帰した。チームは2―1で競り勝った。リーズの田中碧はホームのブレントフォード戦で後半23分からプレーし、リーグ戦で8試合ぶりに出場。試合は0―0で引き分けた。