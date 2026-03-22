今や定期列車は2往復だけ 「大運転の“いなほ”」ジャズの有名な曲「A列車で行こう」（Take the “A” Train）はアメリカの最大都市ニューヨークの地下鉄A系統をモチーフとしていますが、窓際の「A席で行こう」と呼びかけたい特急列車があります。JR東日本の白新線と羽越本線を走る新潟〜酒田（山形県酒田市）・秋田間の「いなほ」です。 【画像】これが「A席から予約が埋まる」もっともな理由です（写真22枚）窓際の「A席」は