三重・伊勢の人気和菓子店『赤福』と『五十鈴茶屋』が2026年3月25日から4月7日の期間限定で、東京駅に八重洲北口改札外の東京ギフトパレット内『WEEKLY PALETTE』にて特別販売会を開催する。東京で「赤福」が食べられる貴重な機会となるが、どのような商品が販売されるのか。定番の「赤福」に、春らしい「どらやき」も食べられる！今回の販売会では、人気伊勢土産であり定番商品の「赤福餅」「白餅黒餅」のほか、『赤福』が手がけ