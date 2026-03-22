老後の生活設計を立てる上で、年金受給額を「ねんきん定期便」などで確認することは重要ですが、そこに安心しきってはいけません。実際には、受給額から税金や社会保険料が差し引かれ、手元に残る「手取り額」は人によって異なります。経済ジャーナリストで、All Aboutマネーガイドでもある酒井富士子氏の最新著書『60分でわかる！新・年金 超入門』（技術評論社）では、年金制度の基本とともに、老後に「実際に使えるお金」の見え