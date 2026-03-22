防府競輪場のG2「第10回ウィナーズカップ」が最終日を迎える。9Rでは「第8回ガールズフレッシュクイーン」が行われる。参戦する7人の中で最年少。北岡マリア（20＝石川）が闘志を燃やしている。「前回は自分から動けていたし脚は悪くない。一発勝負なので後悔のないように」今年出場した4節、全て決勝に進出したが優勝には手が届いていない。結果が欲しい北岡だ。