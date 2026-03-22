浜松オートの特別G1「プレミアムカップ」は最終日を迎え、12Rで優勝戦が行われる。鈴木圭が初日に反則妨害失格で脱落。準決で青山が敗退するなど波乱が続いたが、初日から抜群の安定感で圧倒してきた黒川が白い勝負服をゲットして中心を務める。「1枠を取れるなら取らないといけない。スタートで空回りすることも考えてしまうが、今後のためにも集中していきたい」と課題はスタートだけ。1コーナーを先に回れば主導権を譲らな