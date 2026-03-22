◇柔道グランドスラム・トビリシ大会第2日（2026年3月21日ジョージア・トビリシ）柔道グランドスラム（GS）トビリシ大会2日目が行われ、日本勢は女子63キロ級と70キロ級に昨年世界選手権覇者の2人が出場した。女子70キロ級は、今年の世界選手権（10月、バクー）代表内定済みの田中志歩（27＝JR東日本）が出場。初戦（2回戦）はフランスの選手に隅落としで技ありのポイントを取って優勢勝ち。続く準々決勝はピナ（ポルトガ