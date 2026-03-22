人事異動のシーズンは、どの部署でも立て続けに送別会が行われるもの。しかし、あまりに回数が多いと、「また送別会？本当？」と彼女に疑惑の目を向けられてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたスゴレン独自の調査を参考に、「『送別会が多すぎる！』と怪しむ彼女を納得させるセリフ」をご紹介します。【１】「この前は部署全体ので、明日は課のだから」と送別会の詳細を説明する「参加メンバーと