ガールズグループAFTERSCHOOL出身の女優ナナの大胆かつ芸術的な一面が捉えられた写真集が、再び注目を集めている。最近、希少書籍図書館「SEETH ANARCHY LIBRARY」は、公式SNSを通じて，2025年に発売された写真集『ナナ 沢渡朔』を紹介し、ファンの関心を集めた。【写真】そんなところまで!? ナナの“全身タトゥー”今回の写真集は、日本の写真界の巨匠・沢渡朔がナナをミューズに完成させたコラボレーション作品だ。沢渡朔は、生