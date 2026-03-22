会社の宴会や友達とのどんちゃん騒ぎなど、「お花見」は春の定番イベントの一つですが、実は「デートの口実」としても有効なようです。では、お花見を理由に女性をデートに誘うと、いったいどんないいことがあるのでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』『オトメスゴレン』読者の意見を参考に、「『お花見』をデートの口実にするメリット」をご紹介します。【１】デート内容に悩む必要がない「お花見」という目的があれば、デート