日本ハムは２１日、ヤクルトとのオープン戦（エスコン）に３―４と敗れた。「７番・捕手」でスタメン出場した田宮裕涼捕手（２５）は、二塁打を含む２打数２安打。３月に入り、一時は１１打席連続無安打と苦しんだが、復調のきっかけをつかんだ。守っても侍ジャパンからチームに復帰した伊藤大海投手（２８）とバッテリーを組み、３年連続開幕スタメンマスクに大きく前進した。力強く鮮やかに、田宮が広角に打球を飛ばした。２