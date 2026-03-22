◆全日本プロレス「ドリームパワーシリーズ２０２６」（２０日、東京・エスフォルタアリーナ八王子メインアリーナ）観衆１７５０全日本プロレスは２０日、東京・エスフォルタアリーナ八王子メインアリーナで「ドリームパワーシリーズ２０２６」を開催した。メインイベントの三冠ヘビー級選手権は、王者・宮原健斗が羆嵐を２３分１５秒、シャットダウンスープレックスホールドで破り６度目の防衛に成功した。試合後、宮原