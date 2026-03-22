◆センバツ第４日▽１回戦 神戸国際大付−九州国際大付（２２日・甲子園）神戸国際大付の石原悠資郎（３年）が「３番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。昭和の大スター・石原裕次郎さんを名前の由来に持つ大砲。昨年秋の明治神宮大会では、右中間への豪快な本塁打を放っている。１７８センチ、１１０キロの体格も魅力たっぷり。同姓の石原慎詞（３年）もベンチ入りしているため、スタメン発表や打席に入る時の場内アナウンス