◆センバツ第４日▽１回戦 神戸国際大付−九州国際大付（２２日・甲子園）昨秋の神宮大会決勝と同一カードが、早くもセンバツ１回戦で実現する。九州国際大付と神戸国際大付。秋の頂上決戦からセンバツでの再戦は１２年に光星学院（青森・現八戸学院光星）と愛工大名電（愛知）が準々決勝でぶつかって以来、１４年ぶり。初戦に限れば、０３年２回戦の中京（岐阜）と延岡学園（宮崎）以来、２３年ぶりとなる。神宮大会決