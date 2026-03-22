７人完全体で活動を再開した世界的グループ「ＢＴＳ」が２１日、韓国ソウル・光化門広場一帯でフリーライブ「ＴＨＥＣＯＭＥＢＡＣＫＬＩＶＥ―ＡＲＩＲＡＮＧ」を行った。韓国メディアの「朝鮮日報」によるとステージ衣装は韓国のデザイナーブランド「Ｓｏｎｇｚｉｏ」によるものという。同ブランドは韓国とパリに拠点を置くアバンギャルドなデザイナーズハウス。ブランド公式インスタグラムのストーリーズにそれぞ