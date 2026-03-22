3月〜5月にかけて旬を迎え、まさに今おいしく食べられる春キャベツ。キャベツは一年中出回っている野菜ですが、春キャベツは冬キャベツ（普通のキャベツ）に比べて、葉の巻きがゆるく、柔らかくてみずみずしい、さらに甘みがあるのが特徴です。サラダなど生で食べるのはもちろん、炒めても煮てもおいしく食べられます。そこで今回は、そんな春キャベツをたっぷり食べられるメインおかずを、簡単＆栄養満点なおうちごはんを提案して