2011年3月11日に起きた東日本大震災から15年。被害にあった東北各地では、復興が進み、報道などでは活気を取り戻した街の様子、人々の暮らしが伝えられる。しかし、それがすべてではない。今も生き残った人たちは心の傷や、亡くなった人の心残りが存在している。そんな「あの日」からの被災地の姿を描いた作品が今、静かに話題を集めている。ウェブ漫画サイト「モーニング・ツー」で連載される『るすばん猫きなこ』（2026年3月23日