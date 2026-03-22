猫の寿命は、平均しておよそ15年。2011年の東日本大震災発生の年に生まれた猫たちは、すでに高齢になりつつある。その「猫の一生」と「震災発生からの15年」を重ねて描く漫画が、講談社モーニング・ツーで連載中の『るすばん猫きなこ』（3月23日単行本1巻発売）だ。海辺の家で暮らす人懐っこい赤ん坊猫の「きなこ」と、小学1年生の「ここな」。ある日突然起きた大きな地震と津波と原発事故により家族と離れ離れになった彼らは、そ