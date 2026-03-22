「オープン戦、ソフトバンク５−７広島」（２１日、みずほペイペイドーム）どんな時でもひょうひょうと投げる姿からは安心感と風格が漂った。広島の守護神に決定した森浦大輔投手が１回を３人でピシャリ。最速１５０キロをマークして試合を締め、「いい感じで開幕にいけるかなと思います」とうなずいた。２点リードの九回に登板し、先頭の代打・広瀬を内角直球で見逃し三振。続く川瀬と柳町をともに左飛に仕留め、わずか８球