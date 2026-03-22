「オープン戦、ソフトバンク５−７広島」（２１日、みずほペイペイドーム）シーズンへの期待を抱かせるアーチが飛び交った。広島はファビアン、坂倉、秋山が一発共演。福岡に詰めかけた鯉党はわき立った。３点を追う四回にファビアンが左翼へ同点３ラン。オープン戦打率は・１６７だが、状態を上向かせており「自分のポイントよりも前で当たったけど感触は良かった。打った瞬間いったと思った」と柵越えの手応えを明かした。