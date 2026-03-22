◇◇−先発・ターノックは５回３失点。「力強いボールを投げているし、あとは開幕に向けて調整してほしい」−ファビアンに一発が出た。「開幕に向けて良い感じで上がってきているのかなと思います」−ドラ２・斉藤汰は好投が続く。「そうだね。今日も完璧な投球だったかなと。楽しみだね」−シーズンでも斉藤汰がこういうところ（リード時の七回）で投げる可能性も？「そうだね。ビハインドだけではなく、