アトランタ五輪から3大会連続の競泳日本代表で、スポーツコメンテーターの田中雅美さん（47）が21日、自身のインスタグラムを更新。日本テレビの杉原凛アナウンサー（29）とのツーショットを披露した。「杉原凛ちゃん」と田中さんがレギュラー出演する日本テレビ「シューイチ」で共演する杉原アナとのツーショットを公開。「土曜シューイチのエンタメコーナーを3月いっぱいでご卒業」と杉原アナの番組卒業を明かした。「毎回