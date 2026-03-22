「オープン戦、ソフトバンク５−７広島」（２１日、みずほペイペイドーム）広島のドラフト２位・斉藤汰直投手（亜大）は中継ぎで登板し、オープン戦６試合連続無失点とした。２登板連続で自己最速を更新する１５６キロをたたき出し、勝ちパターン入りの可能性が浮上した。４点リードの七回に登板すると、先頭・川瀬を投ゴロ、次打者・柳町を見逃し三振に斬り、最後は笹川を１５６キロ直球で空振り三振に仕留めた。前回登板の