月々の手取りが20万円以下の人が高い資産目標を達成するには、日々の「お金の使い方」を見直し、無駄な支出を抑えることが肝要です。本記事では、くらま（倹者の流儀）氏の著書『手取り26万円でもできる資産1億の作り方普通の会社員が着実にお金を増やせる投資法』（KADOKAWA）より、資産形成において「手取り20万円以下」の人がはじめに見直すべき「4つのNG事項」について解説します。手取り20万円以下の人が1,000万円貯める