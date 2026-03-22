新聞社で文芸やジェンダー問題などを取材してきたという河合真美江さん。60歳の夫にがんで先立たれた悲しみから、大切な人を亡くした人に、その後どう生きているのかを語ってもらう「喪の旅」という連載を始めたと語ります。その連載と、自身の夫を看取るまでの体験を綴った著書『喪の旅 愛しい人に出会い直す』で、河合さんが感じたこととは――。（構成：吉川明子）【書影】『喪の旅 愛しい人に出会い直す』* * * * * * *悲しみ