カローラクロスに新モデル登場へ！トヨタ「カローラクロス」は、日常的なあつかいやすさと高い実用性で多くのユーザーから支持を集めるモデルです。2021年9月にカローラシリーズ初のSUVとして誕生して以来、安定した販売台数を記録し続けています。直近では2025年にマイナーチェンジがおこなわれ、ガソリン車が廃止され、ハイブリッド専用モデルとなるなどの大幅な改良が施されています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ