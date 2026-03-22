＜Vポイント×SMBCレディス2日目◇21日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞鮮やかなグリーンのウエアがコースに映える。スポンサー契約を結ぶSMBCのコーポレートカラーをまとい、吉田鈴が優勝争いに食い込んだ。ホステスプロという役目に加え、地元・千葉で開催される大会。大勢のファンに見守られるなか、首位と3打差のトータル1オーバー・7位タイにつけ、その大役にふさわしい活躍を続けている