＜バルスパー選手権3日目◇21日◇イニスブルックリゾート＆GC コパーヘッドC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー71＞米国男子ツアーの第3ラウンドが終了した。日本勢は3人が出場。49位から出た久常涼は5バーディ・3ボギーの「69」と伸ばし、トータル2アンダー・25位タイに浮上した。《写真》超ユニーク久常涼の新ネックパター金谷拓実は2バーディ・2ボギーの「71」でプレーし、トータル1アンダー・38位タイ。3試合ぶりに予選通過