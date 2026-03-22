＜Vポイント×SMBCレディス2日目◇21日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞ちょうど1年前。青木香奈子はプロデビュー戦となったこの大会で躍動した。8位で初日を終えると、2日目も9位と上位を維持。最終的には13位に終わったが、ここはニューヒロイン登場を印象づけた大会だ。そして今年も、首位の佐久間朱莉と3打差のトータル1オーバー・7位タイと上位で最終日を迎える。【ライブ写真】親友キャ