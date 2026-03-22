◇NBAレイカーズーマジック（2026年3月21日キア・センター）NBAレイカーズのレブロン・ジェームズ（41）が21日（日本時間22日）の敵地マジック戦に先発出場した。この試合で通算1612試合出場。レギュラーシーズン歴代最多出場選手となった。“KING”がまた新たな歴史を塗り替えた。マジック戦もスタメンに名を連ねたレブロン。これにより、セルティックスなどでプレーしたロバート・パリッシュが記録した通算1611試合出