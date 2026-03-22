浜松オートの特別G1「プレミアムカップ」は最終日を迎え、12Rで優勝戦が行われる。3日目、1着条件の厳しい条件をクリアして準決へと進出した長田稚也（25＝飯塚）。4日目準決12Rは、その3日目と同じく試練の8枠。厳しい戦いと思われたが、力強い走りで2着をもぎ取って、ついに優出した。「3日目に比べて乗りにくかった。コーナーで影響があった」と語ったが、これで1月の伊勢崎シルクカップ、2月の山陽スピード王決定戦に続