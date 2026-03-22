【その他の画像・動画等を元記事で観る】2017年に製作決定を発表し、2022年にパイロットフィルムがイベントにて公開、さらに2024年9月に「2026年プロジェクト始動」を発表した『機動警察パトレイバー』シリーズの新作アニメーション作品『機動警察パトレイバー EZY（イズィー）』のプロジェクトが本格始動。2026年5月15日（金）より全3章構成で順次劇場公開となる。この度、本日3月19日（木）に生配信された出渕裕監督と上坂すみれ