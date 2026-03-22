映画「トップガン」（1986年）、「めぐり逢えたら」（1993年）、「ニューヨークの恋人」（2001年）などの出演で知られる俳優のメグ・ライアンさん（64）が2026年3月17日、自身のインスタグラムを更新。グリーンのロングドレス姿を披露した。「Starry starry night」メグ・ライアンさんは、「Starry starry night」とし、グリーンのドレスを着こなし、笑顔みせる動画を投稿した。インスタグラムに投稿された動画では、ノースリーブ