広い肩幅をつくるには、三角筋を前・中・後に分けて鍛える 三角筋は筋肉痛への耐性が強い 肩関節を覆うようにつく三角筋は、肩の形をつくる大きな筋肉です。大きく「前部」「中部」「後部」の３つの部位に分かれ、屈曲や内旋、伸展など、それぞれ異なる働きをしています。速筋線維と遅筋線維の割合がほぼ半々というのも大きな特徴です。 2013年のアメリカ、タンパ大学の研究では、三角筋は筋肉痛への耐性が強く、筋肉痛にな