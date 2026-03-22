★アイデアユー（中山２Ｒ・３歳未勝利＝１０時２５分発走）年明けにデビューしたシニスターミニスター産駒は勝利まであと一歩に迫っている。これまでの２戦は今回と同じ舞台で０秒１差の２着、０秒４差の３着と安定したレースぶりを見せてきた。「能力指数が上位」と「ペースメーク力が高い」という理由から、日曜の中山で唯一「盤石」のお墨付きを与えられた１頭。重賞のない中山で戸崎圭太騎手を確保したうえ、展開的に恵