「信長らしさ」「秀吉らしさ」は本当かいつも眼光鋭く家臣たちに目を向け、自分で決断しては、豪快に声を上げる。NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で小栗旬が演じる織田信長は、凛々しい顔つきや少し顔を傾げた斜に構えた態度とともに、いかにもそれらしく見える。また、池松壮亮が扮する木下藤吉郎秀吉も、辺り構わない大きな声や、満面に笑みを浮かべたときの敵の心さえくすぐってしまう愛敬ある表情など、いかにもこの人物らしい