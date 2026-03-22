女優の星野真里（44）が11日、自身のインスタグラムを更新。歌手の坂本美雨（45）との意外な縁を明かした。「美雨さんと話したくって前を向く好きは心を上向きにする#坂本美雨 さん @miu_sakamoto#ディアフレンズ#ラジオ#さいごにきみと笑うのだ」「美雨さんのラジオに呼んでいただきました本『さいごにきみと笑うのだ』のお話をさせていただきました」とつづり、坂本がパーソナリティーを務めるラジオへの出演を報