アメリカのトランプ大統領は、野党・民主党に対し、国土安全保障省の予算成立に合意しなければ、ICE=移民・税関捜査局の捜査官を各地の空港に派遣すると警告しました。アメリカでは、不法移民対策をめぐる与野党の対立で国土安全保障省の予算が成立しない状態が続いています。これにより空港職員の給与が支払われていないことから、各地の空港では保安検査などが滞り、深刻な混乱が起きています。こうした事態を受け、トランプ大統