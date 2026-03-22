「オープン戦、阪神１−０オリックス」（２１日、京セラドーム大阪）阪神がオープン戦３連勝を飾った。１４試合で９勝４敗１分けとし、オープン戦優勝の可能性を残した。自身初の開幕ローテ入りが濃厚な先発・高橋遥人投手は５回２安打無失点と好投。打線は森下翔太外野手がマルチ安打で存在感を示した。デイリースポーツ評論家の糸井嘉男氏はＷＢＣに出場した坂本、佐藤輝、森下について「状態は全く心配なさそう。試合に出ら