タレントの原日出子（66）が21日、自身のインスタグラムを更新。手作りした和食が並ぶ食卓ショットと、食材を詰めたお弁当を披露した。【写真】「理想の朝食」原日出子が披露した健康的な和のおかず並ぶ「かあちゃん飯」「娘の朝ご飯のおかず 息子のお弁当」と紹介し、手料理が並んだ食卓と、同じおかずが詰められた弁当箱をアップ。「今朝は 時間があったので かあちゃん飯です」と丁寧に手作りした様子で、「鱈の西京漬 卵焼