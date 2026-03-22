これまで何千、何万という親子を見てきた花まる学習会代表の高濱正伸先生が「感動した！ これをやればほんとうに算数が好きになって頭が良くなっちゃう！」と絶賛する書籍『たった1日で誰でも開成・灘中の算数入試問題が解けちゃう本』は開成や灘中などの超有名私立中の算数の良問を解説する本なのにもかかわらず「面積の意味」から丁寧に説明した本だ。そんな高濱先生に成績が「伸びる子の親」と「伸びない子の親」の違いを伺いま