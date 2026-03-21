インターネットの普及により、ポルノコンテンツへのアクセスが容易になった現代社会では、ポルノ依存症が深刻な問題となっています。本記事では、ポルノ依存症の定義、特徴について詳しく解説します。自身や周囲の人々の健康を守るために、正しい知識を持つことが重要です。 監修医師：伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）専門領域分類 精神科(心療内科),精神神経科,心療内科。 保有免許・資格 医師免許、日本医師会認