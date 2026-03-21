親の物忘れが増えたり、同じ話を繰り返したりすると、家族は不安に感じることがあります。ただ、年齢による変化の範囲なのか、病気が関係しているのかは、身近な方ほど判断が難しいものです。さらに、認知症に似た状態は、睡眠の乱れやうつ、薬の影響、感染症、脱水などでも起こりえます。だからこそ、家族だけで抱え込まず、早い段階で相談につなげることが大切です。相談は診断を受ける前から始められます。地域包括支援センタ&#