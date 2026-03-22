「小麦は健康に悪い」という俗説が広まり、穀物そのものが問題視されることも増えている。なかには、小麦が多くの病気の原因だとする極端な説まで登場しているという。しかし、本当にそうなのだろうか。学際的研究者のバーツラフ・シュミル氏が、食料消費量と平均寿命のデータをもとに、小麦をめぐる議論を検証する。※本稿は、学際的研究者のバーツラフ・シュミル著、栗木さつき訳『世界はいつまで食べていけるのか 人類史から読