最近疲れが取れない原因は、タンパク質不足かも？そんなとき、手軽にタンパク質を補給できる「プロテイン」は強い味方です。いつどんなふうに取ればよいか、目的別に解説します。（管理栄養士岡田明子）中高年で疲れやすくなるのは筋肉量の低下が関係している「疲れが抜けにくくなった」「昔より太りやすくなった」「集中力が続かない」そんな悩みを抱えながら、忙しい毎日をこなしているビジネスパーソンは少なくないのではない