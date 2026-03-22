韓国はもはや「麻薬クリーン国家」ではない。テレグラムという密かな通路を利用し、日常の隙間に毒キノコのように広がった麻薬は、10代の青少年から有名芸能人に至るまでその魔の手を伸ばしている。【画像】ベビーベッドに、重曹の箱に、蛍光ペンの中に…巧妙さ増す韓国の麻薬犯罪いくら捜査機関が大々的な取り締まりを行い、流通担当者を検挙しても、市場に供給される麻薬の量は一向に減る気配がない。この巨大な「毒の生態系」の