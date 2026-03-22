ぬいぐるみを持ち歩き、写真を撮り、時には旅の相棒とする「ぬい活」。一見すると子ども向けにも思えるこの文化に、大人たちが引かれているのはなぜか。背景には、他者との関係に疲れやすい現代社会と、「評価されない存在」に癒やしを求める心理がある。企業も参入し始めた「ぬい活」は、単なる趣味を超えた新たな消費とケアのかたちを映し出している。（フリーライター武藤弘樹）一緒に旅行して写真を撮って…着せる服は自分で