プレミアリーグ第31節が21日に行われ、リーズとブレントフォードが対戦した。リーズは、前節終了時点で降格圏の18位ウェストハムと勝ち点差「3」の15位につけている。直近のリーグ戦5試合で3分け2敗と未勝利が続いており、残留に向けて勝ち点「3」を手にしたいところだった。対するブレントフォードは、前節終了時点で5位リヴァプールと勝ち点「4」差、6位チェルシーとは勝ち点「3」差と来季のチャンピオンズリーグ（CL）出