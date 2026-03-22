イラン軍のハタム・アル・アンビヤ中央本部の報道官は3月21日、イランが「ホルムズ海峡で重要作戦を発動中だ」と述べました。同報道官は、「イランのインフラに打撃を与えれば、イランは（米国とイスラエルの）より重要で、より中枢的なインフラを攻撃する」と強調しました。（提供/CGTN Japanese）